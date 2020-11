Centres de formation : l'OL et le PSG parmi les plus grands formateurs d'Europe

Acheter des joueurs confirmés ou former les nouveaux talents du football mondial ? C'est une question que les clubs peuvent se poser au moment de trancher une stratégie de gestion. Certaines écuries ont donc choisi de pleinement développer leurs centres de formation. Et dans ce football où tout le monde recherche la future star mondiale, cela peut être une stratégie payante.

Dans son rapport hebdomadaire, l'Observatoire du Football CIES a effectué un classement des centres de formations les mieux représentés. Et parmi les 31 ligues étudiées, le Partizan Belgrade fournit ainsi le plus grand nombre de joueurs, en l'occurrence 85, suivi de l'Ajax (77) et du Dynamo Zagreb (71). Parmi les 5 grands championnats, ce sont les 2 géants espagnols qui dominent, suivis pas l'OL puis le PSG. A noter la présence de 5 clubs français dans le top 15. Comme quoi la Ligue 1 ne vole pas sa réputation de ligue des talents.