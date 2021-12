Liga : Getafe arrache la victoire contre Osasuna

Après la large victoire de Grenade contre Majorque (4-1) et celle plus compliquée obtenue par Bilbao face au Bétis (3-2), la 18ème journée de Liga se poursuivait ce dimanche à 18h30. Au Coliseum Alfonso Pérez, Getafe (19e, 12 pts) recevait donc Osasuna (12e, 22 pts). Invaincus lors des cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, les visiteurs s'avançaient logiquement dans la peau du favori, tant les Azulones traversaient une période délicate. Avant-dernier de Liga, Getafe, auteur de deux petites victoires en championnat, restait, en effet, sur un nul contre Alavés (1-1) et une cinglante défaite face à l'Atlético Baleares (0-5) en Coupe du Roi.

La suite après cette publicité

Dans un premier acte globalement dominé par les hommes de Enrique Sanchez Flores, Getafe manquait malgré tout de réalisme offensif pour prendre l'avantage. Face à des Gorritxoak, pourtant amorphes et incapables de se créer la moindre occasion, les Azulones n'en profitaient pas et les deux formations rentraient dos à dos à la pause (0-0). Même son de cloche au retour des vestiaires où l'imprécision aux abords des surfaces adverses était le maître mot de cette rencontre. 29 tentatives et seulement 6 cadrés au cours de ce match décevant. Il fallait alors finalement attendre le temps additionnel de cette rencontre pour voir le score évoluer par l'intermédiaire de Poveda qui offrait la victoire à Getafe au bout du bout (1-0, 90+3e). Grâce à ce succès arraché, Getafe remonte à la 16e place. Osasuna reste englué en 12e position.

Le classement complet de la Liga

Le classement des buteurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Getafe

Le XI d'Osasuna