Nice : Nkounkou exprime sa déception après la défaite contre Lyon

L’OGC Nice peut nourrir de gros regrets après sa défaite sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-1), ce dimanche soir, en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Malgré l’ouverture du score de Wahi, les Aiglons ont complètement craqué en encaissant deux buts en seulement quatre minutes (32e, 36e). Une défaite particulièrement frustrante pour Niels Nkounkou, qui n’a pas caché sa déception au micro de Ligue 1+ après la rencontre. « C’est sûr qu’on repart avec beaucoup de tristesse. On s’est créé des occasions, des situations qu’on n’a pas su concrétiser. Aujourd’hui, on va garder le positif et essayer de corriger ce qui n’a pas été », a expliqué le piston gauche niçois, avant de saluer l’état d’esprit de son équipe. « En tout cas, je suis fier de mes coéquipiers, on a tout donné jusqu’à la fin. Après, on manque de réussite et parfois, c’est comme ça. »

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Il faut dire que les hommes de Nice ont eu plusieurs occasions de revenir au score, notamment lors d’une seconde période largement à leur avantage. Axel Witsel puis Wahi ont tour à tour trouvé les montants lyonnais, avant que l’expulsion d’un joueur de l’OL ne permette aux Aiglons d’évoluer en supériorité numérique pendant les vingt dernières minutes. Dans le temps additionnel, Wahi encore lui pensait même arracher l’égalisation, mais sa réalisation était finalement refusée pour une position de hors-jeu. Un scénario cruel pour les Niçois, qui ont multiplié les offensives sans parvenir à concrétiser leur domination. Avec cette nouvelle défaite, le Gym reste bloqué à la treizième place du classement et devra rapidement retrouver de l’efficacité devant le but pour remonter au classement.