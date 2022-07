Bayern : les premiers mots de Matthijs de Ligt

C'est désormais officiel ! Matthijs de Ligt (22 ans) s'est engagé au Bayern Munich jusqu'en juin 2027, en provenance de la Juventus. Un joli coup réalisé par le club bavarois, qui s'est déjà offert Sadio Mané et a finalisé la prolongation du contrat de son ailier Serge Gnabry. Après l'annonce de son transfert, l'international oranje s'est exprimé via les médias officiels du Rekordmeister et a expliqué son choix.

«Je suis très heureux de devenir joueur de ce grand club. Le FC Bayern est le club le plus performant d'Allemagne, l'un des clubs les plus performants d'Europe et du monde. Dès le début, j'ai ressenti une estime sincère de la part de la direction sportive, de l'entraîneur et du conseil d'administration, c'est ce qui m'a convaincu. De plus, le FC Bayern est un club remarquablement géré avec de grands objectifs. Je suis très heureux de faire partie de l'histoire du FC Bayern», a expliqué le défenseur central. Encore un succès pour le Bayern Munich sur ce mercato estival.