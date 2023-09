PSG : Layvin Kurzawa fait l’unanimité

La suite après cette publicité

Que devient Layvin Kurzawa ? Prêté la saison passée à Fulham, le Français a fait son grand retour au Paris Saint-Germain. Cet été, le joueur de 31 ans a participé à la tournée de pré-saison du club francilien en Asie. S’il s’est montré plutôt convaincant, l’ancien Monégasque ne semble toujours pas s’attirer les faveurs de son entraîneur, Luis Enrique. Et pour cause, le latéral parisien n’a pas été inscrit dans la liste pour la Ligue des champions et n’a pas encore disputé la moindre minute avec le champion de France en titre depuis le début de saison. Or, avec la nouvelle rechute de Nuno Mendes, Layvin Kurzawa pourrait offrir une solution supplémentaire à Luis Enrique dans le couloir gauche.

Mais à en croire les révélations de L’Equipe dans son édition du jour, «il est difficile de percevoir le joueur de 31 ans comme une alternative immédiate». Preuve à l’appui, Luis Enrique a préféré décaler Marquinhos sur le côté gauche pour faire souffler Lucas Hernandez plutôt que de compter sur les services du natif de Fréjus. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Layvin Kurzawa est conscient de sa situation privilégiée au regard de son salaire (600 000 euros brut mensuel) mais son état de forme pose question alors qu’il reste sur deux saisons blanches avec la formation francilienne. Toutefois, le Français semble prendre son mal en patience. Son état d’esprit est d’ailleurs loué dans la capitale.