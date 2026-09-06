Jamie Vardy retrouve un club en Angleterre

Icône absolue du football anglais, Jamie Vardy s’apprête à faire son grand retour en Angleterre à 39 ans. Après avoir marqué l’histoire de Leicester City en remportant la Premier League en 2016 et inscrit plus de 190 buts sous le maillot des Foxes, l’attaquant avait tenté un défi inédit la saison dernière du côté de la Serie A sous les couleurs de Cremonese. Son expérience en Italie lui a permis de découvrir un nouveau championnat, avant de se retrouver libre de tout contrat cet été.

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We are delighted to announce the signing of experienced forward Jamie Vardy on a contract until the end of the current season.



Welcome to Burnley, Jamie 🤝 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 6, 2026

À la recherche d’un renfort d’expérience pour dynamiser son attaque en Championship, Burnley vient d’officialiser son arrivée ce dimanche : «le Burnley Football Club est ravi d’annoncer la signature de l’attaquant expérimenté Jamie Vardy jusqu’à la fin de la saison actuelle. Le joueur de 39 ans, qui évoluait la saison dernière en Serie A sous les couleurs de Cremonese, est réputé pour sa vitesse explosive, sa finition clinique et son éthique de travail irréprochable. Il apportera une immense expérience à Turf Moor.»