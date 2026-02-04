L’engagement politique remarqué de Pep Guardiola

Pep Guardiola semble avoir la tête ailleurs. Avant la demi-finale face à Newcastle en League Cup, le coach de Manchester City n’a pas hésité à faire un monologue en conférence de presse hier. Devant les journalistes, l’entraîneur des Cityzens a pris la parole sur de nombreux sujets, notamment les milliers d’innocents qui meurent lors des conflits actuels. Ces victimes, de plus en plus nombreuses dans ces guerres, ont l’air de rendre Guardiola très touché par la situation. Le technicien a d’ailleurs critiqué le gouvernement de Donald Trump après les meurtres de Renee Good et Alex Pretti par des agents de l’ICE à Minneapolis, après avoir évoqué la guerre en Ukraine, à Gaza ou encore au Soudan. « Regardez ce qui s’est passé aux États-Unis, Renee Good et Alex Pretti ont été tués. Tuer des milliers d’innocents ? Ça me fait mal. Je ne comprends pas comment on peut rester insensible, quand on voit ces images tous les jours, ces pères, ces mères, ces enfants, ces vies brisées, sans que personne ne ressente la moindre compassion. Je suis désolé, mais je ne peux pas ».

Touché par ces situations dramatiques, le coach de City a également ajouté un propos touchant sur le sujet. « J’apprécie qu’on me pose cette question pour la première fois en dix ans. On dirait que les médias n’ont pas le droit de le faire dans le cadre du travail. Mais y a-t-il quelqu’un qui voit ces images du monde entier – les guerres – et qui reste insensible ? Il ne s’agit pas de savoir si l’on a raison ou tort. Jamais, dans toute l’histoire de l’humanité, nous n’avons eu les informations sous les yeux aussi clairement qu’aujourd’hui. Ce sont nos problèmes en tant qu’êtres humains », a-t-il conclu devant la presse, attristé par ces drames qui frappent le monde.