OM, Habib Beye : « à la pause, j’aurais pu sortir 90% de l’effectif »

Présent au micro du diffuseur après la nouvelle déroute de l’OM à Nantes (0-3), Habib Beye est apparu logiquement marqué. S’il a assuré qu’il ne démissionnerait pas de son poste malgré le contexte sportif et cette qualification en Ligue des Champions désormais quasi inaccessible, l’ancien coach du Stade Rennais a tenté d’expliquer ce revers terrible et n’a pas épargné ses joueurs…

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«Je ne peux pas les protéger après un tel match. Si je le fais, je passe pour un menteur. Tout le monde a vu les comportements, les efforts, la prestation. Quand on n’a pas cette notion d’engagement dans un match comme celui-ci… À la pause, j’aurais pu sortir 90% de l’effectif. Je voulais agir, impacter, mais mettre des jeunes ne leur aurait pas rendu service. Quand on porte le maillot de l’OM, c’est très difficile à accepter de voir un tel visage. On n’a rien montré. L’adversaire mérite sa victoire. La saison est longue, difficile. Pour certains, le supplément d’âme n’existe plus. On se battra jusqu’au bout».