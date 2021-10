Sonny Anderson donne son pronostic pour le Clasico

La suite après cette publicité

Le Clasico a lieu dans un peu plus de 24 heures dans un Camp Nou qui devrait être plein (match à suivre en live commenté sur notre site). Si le Barça semble moins bien armé que son grand rival du Real Madrid à la vue des performances des deux équipes depuis le début de la saison, Sonny Anderson, l'ancien Blaugrana (1997-1999), voit surtout une rencontre très ouverte. Dans un entretien qu'il nous a accordé et qui sera à retrouver dans son intégralité sur Foot Mercato dans la journée, le consultant de la chaîne beIN SPORTS, diffuseur de la rencontre, nous livre son pronostic.

«Si on regarde les résultats de la Liga, on peut dire que le Real Madrid est favori, mais, attention, le Barça a gagné contre Valence. C’était déjà mieux offensivement. En plus, ils récupèrent des joueurs blessés comme Fati, qui a plus de jambes. Il y a le retour d’Agüero et, surtout, Busquets, qui est de retour en forme. Il n’était pas bon et, en équipe nationale, il a fait de très bons matches. Il revient bien physiquement.» Pour celui qui a marqué au Bernabeu avec les Culés en 1997, un Clasico révèle toujours des surprises.