Échange musclé avec Cherki, les pleurs d’Olise… les coulisses de la dernière surréaliste de Deschamps

De la honte à l’espoir, les Bleus nous ont un peu fait voyager à travers toutes les émotions lors de cette Coupe du Monde 2026. Mais la dernière photographie restera cette petite finale que personne ne voulait jouer, et que personne ne voulait finalement voir terminer face à l’Angleterre. Menés 4-0 à la pause après une première période insignifiante, la pire de l’ère Deschamps, les Bleus n’avaient pas le choix de rectifier le tir et ils l’ont fait jusqu’à revenir à 4-3.

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Sans la maladresse de Michael Olise dans le dernier geste, ils auraient pu nourrir d’autres ambitions, mais ainsi va la vie et ils se sont finalement inclinés sur un score de tennis, 6-4. Le meilleur passeur décisif de cette Coupe du Monde, auteur de 7 offrandes (un record sur une édition), s’en voulait d’ailleurs terriblement d’avoir loupé le coche dans cette rencontre. Rien qu’en seconde période, il aurait pu boucler sa partition avec au moins deux buts, mais la réussite l’a fui.

Une dernière animée sur le banc tricolore

Comme indiqué par le journal L’Équipe, l’attaquant du Bayern Munich a très mal vécu ses ratés répétés, et il a fondu en larmes dans le vestiaire. Il se reprochait d’avoir manqué deux occasions nettes, seul face au but, en seconde période. En conférence de presse, Didier Deschamps avouait «avoir parlé avec Michael» sans en dire davantage. Ce match avait une signification particulière pour lui, le gamin de Londres. Le Bavarois a tout de même été l’un des acteurs majeurs du réveil des Bleus après la pause, ce qu’on ne peut pas dire de Rayan Cherki.

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Titulaire pour la première fois dans ce Mondial, le milieu offensif de Manchester City a traversé le match à l’ombre comme d’autres coéquipiers, pour le dire avec retenue. Comme le révèle L’Équipe, il s’est surtout fait remarquer pour son échange musclé avec le sélectionneur lors de la pause fraîcheur de la première période. Deschamps lui aurait demandé de lâcher plus vite le ballon, ce à quoi Cherki aurait répondu sèchement. Plutôt que de s’énerver, «Deschamps s’est retourné vers Olise, qu’il a encouragé, et vers Désiré Doué et Kylian Mbappé, pour qui il a eu quelques mots», écrit le quotidien. Cherki est finalement sorti à la pause, comme Désiré Doué, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez. Quatres changements qui ont finalement coïncidé avec le réveil tricolore malgré la défaite. Au terme de six semaines de vie commune, la majorité des Bleus a quitté la Floride pour partir en vacances au cœur de la nuit.