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Le père d’Endrick envoie un tacle au Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Endrick face au Celta @Maxppp

Dans une interview accordée à ESPN Brasil, Douglas Sousa, père d’Endrick, s’est exprimé sur la situation actuelle de son fils et sur son avenir, notamment au Real Madrid. Il a évoqué les ambitions du jeune attaquant, qu’il estime toujours en course pour une place avec le Brésil lors du prochain Mondial : « les attentes sont élevées, et s’il continue sur cette dynamique, il peut clairement viser la sélection », a-t-il expliqué, rappelant l’importance des prochaines échéances pour le joueur formé à Palmeiras, et actuellement prêté à l’Olympique Lyonnais, où il enchaîne les performances plutôt convaincantes.

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Durante o Equipe F, Douglas Sousa, pai de Endrick, falou sobre a expectativa para a convocação do filho para a seleção brasileira para a Copa do Mundo.

#EquipeF #FutebolNaESPN #Endrick
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Mais c’est surtout une déclaration sur son passage au Real Madrid qui a retenu l’attention. Douglas Sousa a livré une image forte pour illustrer le ressenti de son fils : « Endrick dit souvent que son terrain de football est son parc d’attractions. Et au Real Madrid, d’une certaine manière, on lui a retiré ce plaisir de jouer. » Selon lui, ce passage en France lui a permis de retrouver du plaisir et de la liberté dans son jeu. « Il est heureux aujourd’hui, et c’est le plus important pour nous », a-t-il ajouté, insistant sur l’impact positif de son expérience actuelle en Ligue 1 avant son retour attendu dans la capitale espagnole.

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