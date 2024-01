PSG : mais où est passé Gonçalo Ramos ?

«Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais de 22 ans est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison». Ravi oui mais pour combien de temps ? Telle est la question que tout le monde pourrait se poser en ce début d’année 2024. Le 7 août 2023, le club de la capitale officialisait en grande pompe sa septième recrue estivale : l’international de la Seleção portugaise quittait Benfica pour rejoindre le PSG en échange d’une énorme enveloppe de 80 millions d’euros. Quelques mois plus tard, Gonçalo Ramos n’est presque plus du tout utilisé par Luis Enrique, malgré trois buts inscrits dont un doublé contre l’OM et une passe décisive délivrée face à Strasbourg en 13 apparitions toutes compétitions confondues. La dernière titularisation de l’ancien Lisboète avec Paris remonte au 24 novembre contre Monaco. Une rencontre remportée par Paris (5-2) avec un but de Ramos.

La suite après cette publicité

«Je suis heureux et surtout très heureux pour le collectif, on est prêt désormais pour affronter Newcastle mardi prochain. Le plan était comme d’habitude, à savoir avoir le ballon, le conserver et ça a bien fonctionné. Avec Randal Kolo Muani, c’est une concurrence saine, on s’entend très bien», avait expliqué l’attaquant portugais, après cette belle victoire contre l’AS Monaco. Tout semblait se dérouler dans le meilleur des mondes pour Gonçalo Ramos, surtout que ses performances étaient plutôt régulières et solides en comparaison à celles de Randal Kolo Muani, également recruté cet été à Francfort en échange d’une grosse enveloppe. Mais si RKM a cette chance luxueuse de bénéficier de nombreuses secondes chances offertes par Luis Enrique, Gonçalo Ramos doit batailler dans l’ombre, silencieusement et discrètement, sans faire d’étincelles, alors qu’il est porté disparu depuis plus d’un mois désormais… C’est à n’y rien comprendre.

À lire

PSG : bonne nouvelle pour Warren Zaïre-Emery

6 minutes jouées depuis le 25 novembre…

C’est la triste réalité que vit Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain. Jetons un coup d’œil aux dernières rencontres jouées par les troupes de Luis Enrique. Mercredi face à Toulouse, l’attaquant portugais n’était pas titulaire et n’est même pas rentré en jeu. Avant les vacances de Noël, les Parisiens ont dominé le FC Metz en Ligue 1 (3-1) et l’ancien buteur du Benfica avait pu, anecdotiquement, fouler la pelouse une petite minute, en remplaçant Lee Kang-in à la 90e+2 minute le 20 décembre. Un peu plus tôt dans la semaine, contre le Borussia Dortmund (1-1) en Ligue des Champions le 13 décembre puis face au LOSC en championnat (1-1) le 17 décembre, Ramos n’était même pas présent dans le groupe convoqué par l’entraîneur espagnol, en raison d’une grippe contractée par le Portugais, quelques jours avant de prendre l’avion pour se rendre dans la région de la Ruhr. Mais cette analyse n’est malheureusement guère terminée pour le natif d’Olhão.

La suite après cette publicité

Le 9 décembre dernier, le PSG accueillait le FC Nantes au Parc des Princes. Si les Parisiens sont parvenus à arracher une victoire (2-1), Gonçalo Ramos n’a pas pu participer à la fête puisque non titularisé, il n’est, une nouvelle fois, même pas rentré en jeu. Même son de cloche en Normandie, lors du déplacement du PSG au Havre (0-2) le 3 décembre, Ramos n’a même pas pu se dégourdir les jambes un seule petite seconde. Quelques jours avant, les Parisiens accueillaient en son antre Newcastle en Ligue des Champions (1-1). Une rencontre amère pour le PSG, tout comme le Portugais de 22 ans, qui s’est vu gracieusement offert 5 minutes anecdotiques en fin de rencontre, en remplaçant son compatriote Danilo Pereira, en ce 28 novembre. Voilà qui porte donc le total à six minutes depuis cette date. Mais pour quelles raisons Gonçalo Ramos reste-t-il constamment à quai ? Le repositionnement de Kylian Mbappé en pointe, dans un rôle de numéro 9, semble être la principale explication. Mais elle ne dit pas pourquoi il doit se contenter de toutes petites miettes. En tout cas, si cela continue à cette vitesse, il pourrait bien louper l’Euro 2024, l’été prochain, avec le Portugal…