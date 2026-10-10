Manchester United - Tottenham : les compositions officielles

Un choc tendu entre deux mastodontes de Premier League impuissants. Douzièmes au classement, les Red Devils restent sur trois matches sans victoire toutes compétitions confondues et ne comptent qu’une seule victoire en championnat depuis le début de la saison. Les Spurs, derniers de l’élite anglaise, eux, n’ont pas remporté le moindre match en Premier League cette saison et ne comptent qu’un seul petit succès contre Charlton en EFL Cup. Qui de Michael Carrick ou de Roberto de Zerbi, tous deux remis en question sur leur banc respectif, trouvera la recette pour relever la tête de son équipe ? La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30.

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Pour ce match, Michael Carrick est privé de De Ligt, Heaton, Mazraoui, Dorgu, Ugarte et Sesko. Le technicien anglais aligne donc un 4-2-3-1 avec Lammens dans les buts et une défense Yoro, Maguire, Martinez, Shaw. Mainoo et Tielemans sont alignés devant la défense tandis que Amad, Bruno Fernandes et Mbeumo sont en soutien de Cunha, seul en pointe. En face, Roberto De Zerbi ne peut compter sur Kulusevski, Mudryk, Odobert, Porro et Simons, tous blessés. L’Italien aligne donc un 4-2-3-1 avec Kinsky dans les cages et une arrière-garde Gray, Senesi, Van Hecke, Udogie. Tonali et Bergvall sont accompagnés de Gallagher dans l’entre-jeu tandis que Kudus et Savio évoluent sur les ailes. Enfin, Solanke est titulaire à la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :