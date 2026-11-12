Malgré l’ouverture du score de Michael Olise, l’équipe de France a sombré à San Siro face à une Italie d’abord bien regroupée, puis très agressive dans l’entrejeu (3-1). Pourtant, les Bleus ont eu l’occasion de faire mal à leurs adversaires jusqu’à l’heure de jeu, trouvant deux fois le poteau, avant de ne plus rien proposer dès que les Italiens ont pris l’avantage au tableau d’affichage.

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C’est donc le premier coup d’arrêt pour Zinédine Zidane qui avait démarré par trois victoires et un nul lors du premier rassemblement. Un sélectionneur logiquement frustré après la rencontre. « Forcément (frustré, ndlr) parce qu’il y a eu des belles choses, notamment en première mi-temps. Après, on a fait de moins bonnes choses. Notamment dans les duels et dans les 1 contre 1, on a été un peu moins bien. Cela fait partie de l’apprentissage, des choses où on doit s’améliorer, c’est sûr », a-t-il commencé par dire.

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« On n’est pas inquiets »

Il a surtout noté que son équipe a manqué de caractère dès lors que l’Italie a mené. « Le début de deuxième mi-temps est bon aussi. C’est vrai que quand on a été en difficulté, on n’a pas su réagir et rester dans le cadre de jeu mis en place. On l’a fait en première, et après quand ils ont pris l’avantage, on s’est un peu dispersés, aussi sur le plan défensif », a-t-il exposé. Mais il ne s’affole pas pour la suite. « Non, on n’est pas inquiets, ça fait partie du football. C’est aussi avoir des moments comme ça pour voir comment on va réagir. Il vaut mieux les avoir maintenant. On est toujours là, dans la course. Ce soir, ce n’est pas un non-match. On n’a pas su réagir dans les moments compliqués, il y a un axe d’amélioration. Rayan a raison, je leur ai dit, il ne faut pas qu’on s’affole, on a des occasions, la possession, on a été moins bien défensivement. Ça a été plus fragile, au fur et à mesure du match. »

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Pour Zizou, pas d’affolement donc, avec la perspective d’un match à domicile, à Bordeaux, contre la Turquie, dernière du groupe avec 0 point. En cas de succès, et si l’Italie ne s’impose pas en Belgique, alors la France retrouvera la première place du groupe. « Ce que je leur ai dit, c’est que ce n’était pas une défaite tout à fait méritée. On va analyser ça quand on sera à Bordeaux, on va revenir sur celui-là. Sincèrement, il faut juste se dire qu’on se repose et on va se reconcentrer sur le dernier match qui nous reste ». Avec un Kylian Mbappé probablement de retour dans le onze de départ. « On va voir demain, mais l’idée, c’est celle-là ».