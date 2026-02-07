Le PSG annonce une très longue absence pour Quentin Ndjantou
Dans son point médical hebdomadaire, le PSG a donné des nouvelles de Quentin Ndjantou (18 ans) qui ne sont malheureusement pas bonnes. Le Titi apparu à 15 reprises cette saison (1 but, 2 passes décisives) va devoir observer un très long arrêt en raison d’une opération à l’ischio-jambier droit. Le reste de sa saison est compromis.
«À la suite d’examens destinés à contrôler l’évolution de la blessure de Quentin Ndjantou, le staff médical du Paris Saint-Germain a décidé de procéder à une intervention chirurgicale à l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à plusieurs mois», informe le PSG, précisant pour Fabian Ruiz une «poursuite des soins». L’Espagnol sera absent contre l’OM ce dimanche (20h45).
