Accord total trouvé entre Franck Haise et l’OGC Nice

L’officialisation est désormais imminente. Comme nous vous le révélions dernièrement, il restait encore quelques détails à régler mais Franck Haise va bel et bien quitter le RC Lens pour devenir le nouvel entraîneur de l’OGC Nice. Comme précisé par L’Equipe, le technicien de 53 ans va s’engager pour les deux prochaines saisons avec les Aiglons. Le quotidien français ajoute que les deux clubs sont tombés d’accord autour d’une indemnité estimée à un peu plus de deux millions d’euros.

La suite après cette publicité

Sur le banc du Gym, Haise va retrouver Laurent Bessière, son directeur de la performance à Lens, et Ghislain Dubois, qui était son préparateur physique chez les Sang et Or. Il sera également accompagné par ses deux adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré, ainsi que d’Alexandre Pasquini, analyste vidéo. A noter, enfin, que le poste de directeur sportif devrait, lui, revenir à Florian Maurice.