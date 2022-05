Manchester City-Aston Villa : les compositions officielles

La Premier League se termine ce dimanche avec la 38e journée. A domicile, Manchester City reçoit Aston Villa avec la volonté de remporter le titre. Les Sky Blues optent alors pour un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages derrière John Stones, Fernandinho, Aymeric Laporte et Joao Cancelo. Rodri Hernandez est positionné en sentinelle auprès de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne. Seul en pointe, Gabriel Jesus peut compter sur Riyad Mahrez et Phil Foden dans les couloirs.

De leur côté, les Villans s'articulent en 4-3-3. Robin Olsen officie en tant que dernier rempart alors que devant lui Matty Cash, Callum Chambers, Tyrone Mings et Lucas Digne constituent la défense. Douglas Luiz occupe le rôle de sentinelle derrière John McGinn et Jacob Ramsey. Enfin, Emiliano Buendia, Ollie Watkins et Philippe Coutinho sont associés en attaque.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Stones, Fernandinho, Laporte, Cancelo - Bernardo, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Jesus, Foden

Aston Villa : Olsen - Cash, Chambers, Mings, Digne - Luiz, McGinn, Ramsey - Buendia, Watkins, Coutinho