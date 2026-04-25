Ligue 1 : l’AS Monaco cale à Toulouse et dit sûrement adieu au podium

A quatre matches de la fin, les victoires et défaites coûtent très cher. Après une déculottée sur la pelouse du Paris FC (4-1) et un nul frustrant à la maison contre Auxerre (2-2), l’AS Monaco se devait de renouer avec le succès ce samedi en déplacement à Toulouse. Après la victoire de l’OL un peu plus tôt ce samedi, un résultat positif en devenait même vital. Pour ce faire, Sébastien Pocognoli a décidé d’aligner un onze compétitif avec une attaque Fati-Balogun-Akliouche-Adingra. En face, Toulouse, qui n’a plus rien à jouer d’ici la fin de saison, souhaitait quand même jouer les trouble-fêtes. Pourtant, leur entame de match était totalement ratée.

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Face à des Monégasques supérieurs dans l’envie et techniquement, Toulouse a logiquement concédé l’ouverture du score. Après une belle parade devant Akliouche (5e), Guillaume Restes n’a rien pu faire face à la tête opportuniste de Jordan Teze (0-1, 6e). Avec le pied au plancher, l’ASM a continué d’attaquer. Après la belle tentative de Simon Adingra (14e), c’est Lamine Camara qui a permis aux Asémistes de faire le break avec une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface qui s’est logée en lucarne (2-0, 18e). Largement supérieur sur la première demi-heure avec un Akliouche très inspiré, le club de la Principauté s’est légèrement endormi par la suite, mais rentrait aux vestiaires avec un avantage au score logique.

Monaco a été puni par Toulouse

Au retour des vestiaires, la montée en puissance du TéFéCé s’est faite ressentir. Beaucoup moins inspirés qu’en première période à l’image d’un Balogun muselé par la défense toulousaine, les Monégasques ont arrêté de jouer. Et à force de reculer, les hommes de Pocognoli se sont faits punir. Au terme d’une attaque rapide très bien jouée, Methalie, en forme ce soir, a distillé un centre parfait vers Russell-Rowe qui n’avait plus qu’à pousser au fond des filets (1-2, 62e). Par la suite, les locaux ont continué à reprendre espoir face à un Monaco de plus en plus timoré.

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Malgré l’entrée de Paul Pogba en fin de rencontre, l’ASM n’a pas su tenir le score. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Emersonn a profité d’un cafouillage dans la surface pour conclure à bout portant (2-2, 90e). Dans une fin de match folle, Toulouse a été proche de renverser totalement le match, à l’image de leur défaite à Lens la semaine dernière (3-2). Avec ce match nul, Monaco dit sûrement adieu au podium avec six unités de longueur sur l’OL et enchaîne avec un troisième match sans victoire dans l’élite. Monaco est septième, Toulouse, avec cette belle réaction, grimpe provisoirement à la 10e place.