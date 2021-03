Bundesliga : le Bayern et Lewandowski s'amusent, la Ligue des Champions s'éloigne pour le BvB

La suite après cette publicité

Encore une fois, la Bundesliga nous a servi en spectacle. En seulement quatre matches ce samedi après-midi, les huit équipes nous ont offert pas moins de 18 buts ! Le Bayern a évidemment participé à la fête. Lors de la réception de Stuttgart, formation plutôt surprenante depuis le début de la saison, le champion en titre n'a pas fait de détail, répondant à la victoire de Leipzig hier soir. Vainqueurs 4-0, les Bavarois reprennent 4 points d'avance sur leurs rivaux.

La différence s'est faite en première période où le Bayern a fait du promu sa chose. Lewandowski a réalisé un triplé (18e, 23e, 39e) et aurait dû marquer un 4e but en seconde période sans un invraisemblable raté. C'est Gnabry qui a marqué la réalisation du break (22e). Pourtant, il y avait de quoi se faire peur puisque dès la 13e minute, Alphonso Davies a écopé d'un jaune, transformé en rouge après visionnage des images. Malgré un match joué à dix contre onze quasiment de bout en bout, le rekordmeister n'a pas tremblé, bien au contraire. Le PSG est prévenu.

La très mauvaise opération du BvB

Dans l'autre grande rencontre de la journée, le Borussia Dortmund a vécu un match compliqué. En déplacement sur la pelouse de Cologne, le BvB s'est sauvé in extremis d'une nouvelle défaite, confirmant son immense irrégularité sur l'ensemble de la saison. Longtemps mené malgré l'ouverture du score de Haaland (3e), le club de la Rhur est parvenu à égaliser à 2-2 dans les derniers instants grâce à son serial buteur norvégien, auteur aujourd'hui de ses 20e et 21e buts. 5e, une place qualificative à la Ligue des Champions s'éloigne pour Dortmund.

Car dans le même temps, Wolfsbourg et l'Eintracht Francfort se sont imposés et prennent le large sur le BvB. Les Loups sont allés gagner à Brême 2-1 grâce à des buts de Sargent contre son camp (8e) et Weghorst (42e). Ils confirment leur 3e place au classement avec 4 points d'avance sur l'Eintracht. Les Aigles aussi ont fait le boulot en s'imposant sur l'Union Berlin 4-2 au terme d'un match animé. André Silva a notamment marqué un doublé et permet à son équipe de prendre 4 unités d'avance sur le BvB.

Les résultats des matches de 15h30 :

Bayern Munich 4 - 0 Stuttgart : Lewandowski (18e, 23e, 39e), Gnabry (22e)

Cologne 2 - 2 Borussia Dortmund : Duda (sp 35e), Jakobs (65e) ; Haaland (3e, 90e)

Eintracht Francfort 5 - 2 Union Berlin : Silva (2e, 41e), Andrich (csc 35e), Kostic (39e), Zuber (90e+2) ; Kruse (7e, 45e+3)

Werder Brême 1 - 2 Wolfsbourg : Möhwald (45e) ; Sargent (csc 8e), Weghorst (42e)