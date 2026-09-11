Real Madrid : Galatasaray a offert 50 M€ pour Eduardo Camavinga

Après un exercice précédent particulièrement difficile, Eduardo Camavinga est en train de totalement inverser la tendance en ce début de saison au Real Madrid. Alors que beaucoup doutaient de sa capacité à s’adapter au niveau d’exigence de José Mourinho, le milieu international français de 23 ans a su saisir sa chance avec pas mal de réussite. Très en vue lors de ses récentes titularisations, il prouve à son entraîneur qu’il a toutes les qualités pour devenir le joueur qu’il était destiné à devenir il y a encore quelques saisons.

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Pourtant cet été, sa saison compliquée ne lui permettait pas de garantir un avenir au Real. En juillet dernier, le club turc de Galatasaray s’était montré prêt à formuler une offre de près de 50 millions d’euros pour s’offrir ses services selon les dernières informations du média Marca. Malgré l’insistance des dirigeants stambouliotes, le joueur a catégoriquement refusé de quitter la capitale espagnole, préférant se battre pour sa place à la Casa Blanca. Un choix qui lui donne raison pour le moment.