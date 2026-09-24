Le PSG n’a pas aimé la couverture de France Football

Le Ballon d’Or rend-il fou ? Une chose est certaine, la guerre est lancée entre tous les prétendants au titre individuel suprême, chaque candidat présentant ses arguments. Et les clubs les soutiennent dans leur démarche, le Real Madrid au chevet de Kylian Mbappé, le Barça derrière Yamal, le Bayern à fond avec Harry Kane et le PSG défendant son duo Dembélé-Kvaratskhelia. Et cela signifie parfois mettre des petits taquets à des médias jugés partiaux.

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Ainsi, le PSG avait autorisé France Football à réaliser une interview du trio Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, mais le club francilien n’a guère apprécié de constater, une fois le magazine paru, que c’est Kylian Mbappé qui était le plus mis en avant, comme le rapporte Le Parisien. Ce qui a valu des reproches à la publication qui gère le Ballon d’Or…