Amicaux : nouvelle défaite pour Rennes, Clermont s'offre l'AS Saint-Étienne

La préparation estivale compliquée du Stade Rennais se poursuit. Après deux nuls contre Le Havre (2-2) puis le Standard (3-3) et une défaite contre Getafe (1-2), le club breton s'est incliné face aux Espagnols de Levante (1-3). Si Camavinga était remplaçant au coup d'envoi, Bruno Genesio a aligné un onze compétitif, avec notamment les recrues Badé, Melin et Sulemana, ou encore Tait, Guirassy et Bourigeaud. Ses joueurs se sont fait rapidement surprendre par Soldado, détournant une tentative ibérique avec beaucoup de réussite à bout portant d'entrée de jeu (2e). Les Bretons ont ensuite souffert sur deux contres rondement menés, avec des réalisations signées de Frutos (26e) et Morales (33e). Trouvé dans la surface en profondeur, Tait a sauvé l'honneur pour les siens (57e). Le Stade Rennais, qui a donc pris le bouillon en l'espace de 30 minutes, aura l'opportunité de se racheter et d'engranger un minimum de confiance face au Torino (31 juillet), avant d'entamer fort sa saison de L1 contre le RC Lens (8 août).

L'autre match amical concernant les clubs français à 18h sentait bon la Ligue 1, qui reprendra le 6 août prochain. L'AS Saint-Étienne a subi la loi du Clermont Foot 63, promu cette saison, à Geoffroy Guichard (2-3). À la conclusion d'un joli numéro, Abi a pourtant ouvert le score grâce à un bel enchaînement crochet-frappe enroulée (27e). Nsimba, bien servi par Zedadka, a ramené les deux formations à égalité (35e). Le meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée, Bayo, a ensuite donné l'avantage à Clermont (62e). Deux minutes plus tard, la recrue Kashani y est allée de son but, profitant d'une offrande de Bayo (64e). Boudebouz a tout de même réduit l'écart au tableau d'affichage en transformant un penalty concédé par Gastien (66e).

Une défaite synonyme de coup d'arrêt pour les joueurs de Claude Puel après deux nuls (Le Puy Foot 43, 2-2, puis Bourg-Péronnas, 1-1) et un succès (Grenoble, 2-1). De son côté, le CF63 maintient son niveau de confiance élevé. La bande de Pascal Gastien reste invaincue après cinq matchs amicaux, avec deux victoires face à Troyes (2-1), Montpellier (3-2) puis une sélection UNFP (2-0), ainsi que deux nuls contre Rodez (2-2) et Grenoble (0-0). L'ASSE disputera encore deux amicaux (vs l'OM et l'Eintracht Francfort, le 28 et le 31 juillet) avant d'affronter Lorient en Ligue 1 (8 août). Il s'agissait en revanche du dernier amical pour les Auvergnats avant leur déplacement à Bordeaux (8 août) pour le premier match en L1 de leur histoire.

