OM : Eric Di Meco recadre Facundo Medina

La défaite humiliante de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (5-0) fait très mal au peuple phocéen. Et certains ont la dent dure contre Roberto De Zerbi et ses joueurs. C’est le cas de l’ancien défenseur emblématique du club, Eric Di Meco. Interrogé par Le Phocéen, ce dernier n’a, par exemple, pas apprécié l’attitude de Facundo Medina en fin de match avec le jeune Dro Fernández.

« À un moment donné, Medina se chauffe avec le petit Dro qui vient de rentrer. On voit qu’il lui dit style : « toi fais attention à toi ». Le petit a fait deux grigris et je reste persuadé que Medina est allé lui dire style : « fais gaffe à toi ». Mais, dis-moi, quand tu perds 5-0, tu vas aller chauffer le petit jeune en face qui a 17 ans pendant que tu t’es fait rouler dessus pendant une heure sans réagir ? » À Marseille, ce lendemain de Clasico est plus qu’amer.