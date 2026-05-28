L’Atlético de Madrid dézingue le Barça dans le dossier brûlant Julián Álvarez !

Trop, c’est trop. Alors que le dossier Julián Álvarez ne cesse de faire parler ces dernières semaines, l’Atlético de Madrid a décidé de monter au créneau, ce jeudi soir. Convoité par le FC Barcelone mais également le Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin de 26 ans donnerait sa préférence aux Culers selon certaines sources. Des rumeurs qui enflent et qui commencent à sérieusement agacer le clan madrilène.

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Par le biais d’un article publié sur le quotidien AS, l’Atlético a d’ailleurs décidé de faire passer un sacré message. «Julián Alvarez n’est pas à vendre. Nous en avons assez de mois et de mois de mensonges, de demi-vérités ou d’histoires complètement inventées, comme les allégations concernant l’achat de maisons à Barcelone», ont ainsi déclaré des sources du club madrilène au média espagnol.

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Les Colchoneros n’en peuvent plus !

Dans la foulée, le dernier quatrième de Liga ne manque pas de s’en prendre directement aux Blaugranas. «C’est l’attitude d’un petit club. Le club n’a reçu aucune offre pour le joueur, et il n’y a eu aucune réunion», ajoute ainsi l’Atlético avant de défendre ouvertement son buteur : «le joueur n’est pas en faute. Le comportement de Julián a été irréprochable, et il s’agit d’un problème externe sans rapport avec lui».

Reste désormais une question : est-ce que cette communication officieuse va refroidir les ardeurs barcelonaises ? Rien est moins sûr. Pas plus tard que ce jeudi, El Chiringuito assurait, en effet, que le Barça allait proposer 100 M€ pour tenter de s’offrir le natif de Calchín. El Desmarque ajoutait même que les bonus pourraient faire monter ce montant jusqu’à 150 M€. La guerre ne fait que débuter…