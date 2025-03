Le PSG convaincu par l’idée d’un déménagement

Le PSG va-t-il véritablement quitter le Parc des Princes ? La majorité des fans semble contre, mais la direction du club francilien est prête à franchir le cap. « Notre ambition est de nous développer pour rester compétitif. Pour cela, il faut augmenter les revenus. Et pour ce qui concerne les hospitalités et la billetterie, on a atteint un plafond au Parc des Princes », expose ainsi Victoriano Melero, le directeur général du PSG, dans Le Figaro. « Il nous faut augmenter la capacité du stade. Cela nécessite des investissements très lourds. L’une des conditions est donc d’être propriétaire du stade. Comme le Parc n’est plus à vendre, on regarde autour de Paris. Dans les semaines qui viennent, nous allons nous concentrer sur toutes les études économiques, techniques, juridiques, administratives, financières sur un site préférentiel. Si cette piste est concluante elle pourrait accueillir le futur stade. Nous avons besoin d’un stade plus grand pour accompagner notre croissance. L’objectif est d’augmenter nos revenus en billetterie et en hospitalités, mais aussi d’offrir aux fans l’expérience du futur, qui doit être à la hauteur de leur engagement et des exigences des prochaines décennies. »

Ceux qui croient en un possible retournement de situation et le rachat du Parc des Princes vont tomber de haut, puisque Melero assure ne plus avoir d’échange avec la maire de Paris sur le sujet depuis plusieurs années. Et il semble convaincu qu’un déménagement en banlieue ne sera pas contre-productif. « Les études préliminaires qu’on a menées montrent que oui (c’est possible de s’installer à 20 ou 30 km de Paris, ndlr). Nous sommes à l’aube d’une révolution des mobilités avec le Grand Paris, et cela offre beaucoup d’opportunités, comme celle d’imaginer le stade futur qui sera adapté aux fans de demain. »