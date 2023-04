PSG - OL : Thierry Henry choqué par la décision arbitrale sur la main de Dejan Lovren

Alors que le Paris Saint-Germain affronte en ce moment même l’Olympique Lyonnais dans son antre du Parc des Princes, la première période entre les deux équipes a été riche en occasions. Si Alexandre Lacazette a manqué un pénalty face à Gianluigi Donnarumma, le club parisien aurait dû bénéficier lui aussi d’un autre pénalty quelques minutes plus tard sur un centre de Nuno Mendes à destination de Kylian Mbappé touché de la main par Dejan Lovren. Mais l’arbitre n’a pas bronché et la VAR non plus. Une décision incompréhensible pour Thierry Henry qui l’a fait savoir à la mi-temps.

«Penalty une fois, deux fois, trois fois, même s’il rate le pénalty, il y a pénalty ! Il doit le retirer tellement il y a pénalty. Il faut arrêter, il y a un truc qui s’appelle la logique dans le football. Alors quand tu mets une frappe qui part du stade, qui ne va nulle part pour personne, juste parce que ta main, elle est dans un mouvement qui est logique, peu importe qui, y a pénalty. Et là, la balle, on voit bien que le centre va vers un Parisien, en l’occurrence Mbappé, et sa main est un peu devant quand même. Penalty dix fois» a notamment lancé Thierry Henry sur Prime Video.

