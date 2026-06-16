Ruben Amorim est le nouvel entraîneur de l’AC Milan

L’AC Milan tient enfin son nouvel entraîneur. Le transfert de Rúben Amorim du côté de la Lombardie est désormais finalisé. Le technicien portugais s’est engagé avec les Rossoneri pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2028), un bail assorti d’une option pour une troisième année supplémentaire. Ce mouvement marque le retour au premier plan du coach lusitanien, quelques mois seulement après la fin de son aventure sur le banc de Manchester United en janvier dernier.

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Ce mariage entre le club italien et le tacticien n’était pourtant pas inscrit au programme. Après son départ de Premier League, Amorim avait initialement prévu de s’accorder une année sabbatique et de ne pas reprendre de service pour la saison à venir. C’était sans compter sur l’appel pressant de l’AC Milan, une offre jugée sûrement irrefusable par le principal intéressé.

Un salaire de 3,5 millions net par an pour Ruben Amorim

Amorim n’a pas caché sa fierté au moment d’évoquer ce nouveau défi immense qui s’offre à lui : «L’AC Milan annonce avoir confié la direction technique de l’équipe première masculine à Rúben Amorim. Amorim a débuté sa carrière d’entraîneur en 2018, après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel, durant laquelle il a porté les maillots de Belenenses et de Benfica, ainsi que celui de l’équipe nationale du Portugal», indique le communiqué du club de Serie A.

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Sur le plan financier, l’ancien coach du Sporting CP percevra un salaire annuel net de 3,5 millions d’euros, complété par des bonus liés aux titres et aux performances. Pour les objectifs qu’il devra relever, Amorim devra impérativement ramener Milan en Ligue des Champions. Les Rossoneri restent sur deux échecs consécutifs en Serie A, ayant échoué aux 8e puis 5e places du classement lors des deux dernières saisons. Le Portugais aura la lourde tâche de redresser ce géant endormi et, également, relancer la cote à son sujet après un passage chaotique à United.