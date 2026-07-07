Coupe du Monde 2026 : le penalty manqué de Lionel Messi face à l’Égypte

Après avoir péniblement éliminé le Cap-Vert en 1/16e de finale de la Coupe du Monde, l’Argentine de Lionel Messi fait face à l’Égypte de Mohamed Salah, ce mardi à Atlanta, en 1/8e. Une rencontre que les champions du Monde en titre ont mal débuté, étant menés depuis la 15e minute après une tête de Yasser Ibrahim.

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Mais très vite, les Argentins ont eu l’occasion de recoller au score. Lancé dans la profondeur, Nicolás Tagliafico s’écroulait dans la surface après un tacle d’Haissem Hassan. Lionel Messi se saisissait ensuite du ballon pour tenter d’égaliser, mais La Pulga voyait finalement son penalty être stoppé par Mostafa Shobeir. Le 34e penalty raté de Messi en carrière, son 4e en Coupe du Monde et son 2e dans cette édition 2026, ne fait pour le moment pas les affaires de l’Albiceleste, qui court toujours derrière le score…