Vinicius Junior méconnaissable après son opération au visage

Réapparu pour la première fois en public avec sa compagne, Vinicius Junior a choqué tous les observateurs. La raison ? Le visage de l’attaquant international brésilien du Real Madrid a changé. Après la Coupe du Monde, le joueur a en effet subi une opération au menton.

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VINI JR. CHAMA ATENÇÃO FORA DOS GRAMADOS! 👀🇧🇷



Vini Jr. voltou ao Brasil e movimentou as redes sociais pós copa. Além da repercussão sobre a retomada do relacionamento com Virginia , o atacante também virou assunto por conta de uma mudança no visual, que rapidamente despertou… pic.twitter.com/l0hyxyDOFm — sportv (@sportv) July 21, 2026

Le site internet Portal Leo Dias révèle que le joueur s’est rendu dans une clinique de Goiás. « Vini a subi une chirurgie du menton, une intervention très prisée qui permet de projeter, de définir et de mieux dessiner le menton, mettant ainsi en valeur les traits du visage », écrit le site.