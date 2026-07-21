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Vinicius Junior méconnaissable après son opération au visage

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp

Réapparu pour la première fois en public avec sa compagne, Vinicius Junior a choqué tous les observateurs. La raison ? Le visage de l’attaquant international brésilien du Real Madrid a changé. Après la Coupe du Monde, le joueur a en effet subi une opération au menton.

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Le site internet Portal Leo Dias révèle que le joueur s’est rendu dans une clinique de Goiás. « Vini a subi une chirurgie du menton, une intervention très prisée qui permet de projeter, de définir et de mieux dessiner le menton, mettant ainsi en valeur les traits du visage », écrit le site.

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