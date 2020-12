Barça : Ronald Koeman attend de voir Samuel Umtiti avant de penser au mercato

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur la possibilité de repartir à l'assaut d'Eric Garcia (21 ans, Manchester City) en janvier, le coach du FC Barcelone Ronald Koeman a botté en touche, demandant un peu de temps pour prendre une décision sur cette question. « Il est trop tôt pour parler de transferts. On va récupérer Araujo, Umtiti est proche d'un retour, on va attendre janvier et analyser la situation de l'équipe. De plus, nous allons avoir un nouveau président. Cela dépend aussi des finances du club», a-t-il d'abord indiqué.

Le Néerlandais a ensuite donné des nouvelles de Samuel Umtiti, champion du monde 2018 annoncé sur le départ depuis de nombreux mois maintenant, doucement mais sûrement de retour à la compétition. «Il a joué une heure dans un match d'entraînement avec le Barça B. Il n'a pas ressenti de douleurs et cela signifie que son retour est proche. Je ne sais pas quand exactement, mais dans peu de temps, il sera à nouveau dans les listes de joueurs convoqués», a-t-il expliqué. L'espoir existe toujours pour Big Sam.