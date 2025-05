Le Barça vise deux cracks de 16 ans !

Le FC Barcelone continue sa politique de recrutement de jeunes joueurs prometteurs à travers l’Europe. Si La Masia reste un vivier de talents, la direction sportive souhaite combler certains manques dans la chaîne de succession vers l’équipe première, en misant sur des profils extérieurs. Parmi les joueurs actuellement ciblés, figurent Mikkel Bro Hansen, avant-centre danois de 16 ans déjà apparu avec l’équipe première de Bodo/Glimt, et Abdellah Ouazane, milieu de terrain de l’Ajax, également âgé de 16 ans, courtisé par plusieurs grands clubs européens, révèle Sport.

Le Barça a récemment supervisé Bro Hansen lors d’un match international U16 entre le Danemark et l’Angleterre, et suit avec attention ses progrès dans le championnat norvégien. Quant à Ouazane, binational marocain et néerlandais, son profil technique et sa polyvalence attirent l’œil, bien que la concurrence soit déjà rude, avec notamment l’intérêt présumé du PSG. Reste désormais à voir si les Blaugranas seront en capacité d’attirer les deux pépites dans leurs filets dès cet été.