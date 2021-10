Arsène Wenger affrontera le PSG en janvier 2022

Trois ans après avoir quitté Arsenal, l'entraîneur français Arsène Wenger pourrait bien affronter le Paris Saint-Germain en janvier 2022. En effet, d'après les informations de SPORT, celui qui a dirigé les Gunners pendant plus de deux décennies (1996-2018) entraînera une équipe composée de joueurs d'Al-Hilal et d’Al-Nassr, deux des meilleurs clubs du championnat saoudien, pour affronter le club de la capitale à Riyad (Arabie Saoudite) dans le cadre de la «Riyad Season Cup».

L'information a été confirmée par un conseiller de la famille Al-Saoud, qui règne sur le pays depuis plus de trois siècles. Avant ce match-là, non seulement le technicien de 71 ans foulera la pelouse aux côtés d'Emmanuel Macron ce jeudi dans le cadre du Variétés Club de France, mais il sera aussi sur le banc de l'Orange Vélodrome dans le cadre du Match des héros organisé par la Fondation Didier Drogba et l'UNICEF, dans lequel joueront notamment d'anciennes gloires de l'Olympique de Marseille (Ravanelli, Boli, Pirès...). Le match est prévu ce mercredi à l'antre du Boulevard Michelet et toutes les recettes seront reversées à l'association de l'ancien international ivoirien.