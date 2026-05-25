Après le maintien assuré, Roberto De Zerbi veut déjà tout chambouler à Tottenham

Tottenham a vécu, une nouvelle fois, une saison très compliquée, conclue in extremis par un maintien arraché lors de la dernière journée grâce à une victoire décisive face à Everton (1-0). Un scénario qui a permis aux Spurs de terminer à une triste 17e place de Premier League, un classement jugé totalement insuffisant au regard des moyens financiers du club et de la qualité supposée de l’effectif. Une situation d’autant plus inquiétante qu’elle s’inscrit dans une continuité, le club ayant déjà terminé dans les mêmes eaux la saison précédente, sauvée à l’époque par un sacre en Ligue Europa obtenu dans les ultimes instants de sa saison.

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Cette saison cauchemardesque a également été marquée par une instabilité totale sur le banc londonien, avec trois entraîneurs différents passés à la tête de l’équipe : Thomas Frank, Igor Tudor, puis Roberto De Zerbi, toujours en poste aujourd’hui et confirmé pour la saison prochaine. L’ancien coach de l’OM avait d’ailleurs surpris en affirmant qu’il resterait quoi qu’il arrive, même en cas de relégation, un discours fort qui prend aujourd’hui une autre dimension puisque le maintien a finalement été assuré. Mais derrière ce soulagement, le constat reste brutal : Tottenham doit repartir de zéro.

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« Nous avons 10, 11 ou 12 joueurs suffisamment bons pour rester »

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi n’a pas tardé à afficher ses intentions pour l’avenir. Le technicien italien veut profondément remodeler son groupe et estime qu’un grand ménage est indispensable pour repartir sur des bases solides. Il a ainsi expliqué vouloir construire une véritable identité collective dès la reprise : « dès ce soir, nous devons commencer à nous organiser et à construire une nouvelle équipe. Je pense que nous n’avons pas besoin de tout changer, mais nous avons 10, 11 ou 12 joueurs suffisamment bons pour rester, et ensuite il faudra compléter avec des joueurs de très haut niveau. » Une prise de position claire, accompagnée d’un constat lucide sur les difficultés rencontrées cette saison.

De Zerbi a également insisté sur l’impact psychologique de cet exercice raté, évoquant une saison éprouvante à tous les niveaux, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters et la direction. « Nous avons trop souffert. J’ai beaucoup souffert, mais les supporters, le club, la direction, les joueurs… tout le monde a trop souffert. Tottenham ne peut pas revivre ça jusqu’à la dernière journée pour se maintenir », a-t-il prévenu, ajoutant vouloir davantage s’impliquer dans les décisions structurantes aux côtés du directeur sportif, des recruteurs et de la direction. Son objectif est désormais clair : « arriver en pré-saison avec l’équipe de ses rêves », selon ses mots.

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Kolo Muani, Gallagher, Palhinha : RDZ a fait ses choix

Sur le marché des transferts, le message est tout aussi ferme. Interrogé sur certains joueurs, le coach italien a déjà ciblé ses priorités et ses certitudes, notamment concernant João Palhinha, qu’il souhaite absolument conserver après son rôle décisif cette saison selon Sky Sport. Il a également cité d’autres profils qu’il juge essentiels à son projet, comme Conor Gallagher ou encore l’ancien du PSG, Randal Kolo Muani, confirmant sa volonté de s’appuyer sur une base précise tout en renforçant massivement l’effectif pour passer un cap. Souvent titulaire depuis son arrivée sur le banc, Mathys Tel devrait aussi rester à Londres. Dans ce climat de reconstruction, les critiques n’ont pas tardé à tomber. Une légende anglaise passée par Manchester United, Gary Neville, n’a pas mâché ses mots sur la situation des Spurs, dénonçant un niveau de performance indigne : « est-il exagéré de dire qu’ils ont été pitoyables ? Probablement pas. Cela fait longtemps qu’ils sont en dessous. C’est un autre niveau de contre-performance, presque un record de médiocrité sur deux saisons. » Un constat sévère, qui illustre l’ampleur du chantier à venir à Londres.

Enfin, du côté du vestiaire, certains signes d’optimisme subsistent malgré la saison chaotique. Le défenseur Micky van de Ven a tenu à souligner la nécessité de changements, tout en affichant sa confiance dans le projet en place. « Terminer 17e deux saisons de suite est inacceptable pour un club comme Tottenham. Il faut que ça change », a-t-il reconnu, avant d’ajouter : « je suis convaincu que nous avons les bonnes personnes et le bon entraîneur. Nous pouvons faire beaucoup mieux la saison prochaine. » Un message qui résume parfaitement la situation. En clair, Tottenham est à la croisée des chemins, entre une reconstruction totale et surtout obligation de résultats dès la saison prochaine. Roberto De Zerbi pourra attentivement suivre la Coupe du monde 2026 afin d’identifier et cibler les profils qu’il souhaite recruter.