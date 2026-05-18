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Ligue 1

EdF : Estéban Lepaul réagit à son absence de la liste pour le Mondial

Par Allan Brevi
1 min.
Esteban Lepaul célèbre un but avec le Stade Rennais @Maxppp

Alors qu’il est officiellement le meilleur buteur de Ligue 1 de l’exercice 2025-2026 avec le Stade Rennais, totalisant 21 réalisations devant Panichelli (16 buts) ou encore Greenwood (16 buts également), l’attaquant français de 26 ans a longtemps été évoqué dans les débats ces dernières semaines autour d’une possible convocation pour la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. Une option finalement écartée par Didier Deschamps, qui a privilégié des profils plus expérimentés comme Marcus Thuram ou Jean-Philippe Mateta.

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Le sélectionneur de l’équipe de France a d’ailleurs justifié l’absence du Rennais au micro de Téléfoot : « l’absence de Lepaul ? C’est très bien ce qu’il fait, qu’il continue, mais évidemment il y a une telle concurrence offensivement. » De son côté, après la défaite des siens face à l’OM ce dimanche soir, mais encore buteur, l’ancien attaquant d’Angers a réagi au micro de Ligue 1+ : « comment s’est passé le JT de TF1 ce jeudi ? C’était bien, tranquille, j’ai regardé la liste et voilà. Ma plus grande victoire, c’est d’avoir pu entrer dans ce débat-là un an et demi après mes débuts en ligue 1. » Une sortie lucide de sa part.

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