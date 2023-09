OM : Eric Di Meco fracasse Marcelino

La suite après cette publicité

C’est un ouragan de doutes que traverse l’Olympique de Marseille actuellement. Marcelino Garcia Toral et Pablo Longoria continueront-ils l’aventure ? Il est fort probable que les deux principaux concernés ne le sachent même pas. Mais dans la cité phocéenne, les réactions sont particulièrement fortes. Eric Di Meco, qu’on ne présente pas, a encore pris la parole sur les ondes de RMC Sport. Le consultant en a profité pour tacler le tacticien espagnol.

« Si tu pars en courant au premier coup de vent, même s’il est très fort et inattendu, tu ne peux pas être entraîneur de l’OM ! Là, ça confirme ce qu’on pense de lui depuis le début. La même chose avec Tudor l’année dernière, lui il monte au créneau et il dit :'Je reste là jusqu’au bout’, je te le dis. Si quand ça tangue tu as envie de partir, tu ne peux pas être entraîneur de l’OM. Il ne peut plus, même si Longoria reste !», s’est emporté l’ancien joueur de l’écurie phocéenne. Le message est passé.