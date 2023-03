OL : Laurent Blanc envoie un message cash pour son avenir

La suite après cette publicité

Laurent Blanc est du genre cash. Depuis sa conférence de presse de présentation à l’Olympique Lyonnais le 10 octobre dernier, le Président a toujours fait preuve d’un certain franc-parler. Ce jour-là, il avait été transparent en annonçant par exemple qu’il comptait plus miser sur les anciens que sur les jeunes dans un premier temps pour sauver la saison des Gones. Depuis, il continue à se montrer toujours très direct quand il se présente face à la presse. Il apparaît parfois détendu et un brin blagueur. D’autres fois, il a du mal à cacher son agacement.

Laurent Blanc fait passer des messages

Lors du dernier mercato, il l’a parfois été mais il a malgré tout répondu longuement aux questions des journalistes sur les derniers dossiers chauds du moment. Ce qui est assez rare pour être souligné puisque les entraîneurs esquivent en général ces sujets. Blanc, lui, y est allé franco. Il a d’ailleurs avoué qu’il n’était pas forcément satisfait du recrutement. Ce mercredi, le Cévenol a de nouveau fait face aux médias à deux jours d’affronter le LOSC en Ligue 1. Il a été un brin crispé quand il a évoqué les absences mais aussi le calendrier imposé aux Lyonnais.

«Notre match de Coupe de France est situé entre celui à Paris et celui contre Rennes. Il est mal placé, vous pouvez le dire. Toulouse et Annecy jouent le jeudi. Les deux équipes qui jouent le dimanche (OL et Nantes) rejouent dès le mercredi. Donc ça fait un jour de récupération en moins. Il y a des choses qui peuvent se passer en 24 heures. On peut par exemple récupérer un joueur.» Questionné ensuite sur la possibilité ou non pour son équipe de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine, Blanc s’est montré très clair.

Il est très clair sur son avenir

«La marge a toujours été très étroite par rapport à la Ligue des Champions. Nous sommes lucides. Je dis la vérité, c’est une constatation et je le regrette. Je ne suis pas heureux d’annoncer ça. Je ne cache rien du tout. J’aimerais mieux que le groupe soit compétitif pour jouer la Ligue des Champions. Mais si c’était le cas, je ne serais peut-être pas ici devant vous. » Venu pour prendre la succession de Peter Bosz, Laurent Blanc a ensuite évoqué son avenir personnel, lui qui a signé jusqu’en 2024. Et visiblement, il se voit continuer avec les Gones malgré une saison plus que difficile.

«Je le pense toujours (qu’il va rester, ndlr). Ligue des champions ou pas, Europa League ou pas. Il faut avoir des résultats pour qu’un coach dure. On est motivé avec le staff technique. On a commencé avec un groupe jeune. Il faudra voir comment ça évolue mais on est content (…) Je me sens très bien à Lyon. Je suis content, j’adore mon groupe et j’espère que c’est réciproque. On a modulé ce groupe. Ce sont les résultats qui font que ça fonctionne ou que ça dure ou pas. Avec le staff, on le sait. Vous (les journalistes) le savez aussi.» Dixième de L1 avec 39 points, l’OL est largement distancé de la course au trois premières places. Une victoire finale en Coupe de France peut sauver la saison et permettre à Laurent Blanc de continuer sereinement à Lyon.