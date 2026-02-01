BeIN Sports s’excuse publiquement après les propos jugés sexistes de Daniel Bravo

Lors du match nul entre le PFC et l’OM (2-2), diffusé ce samedi sur beIN Sports, Daniel Bravo a suscité une vive polémique par des propos jugés sexistes tenus en direct à l’antenne. En commentant une image montrant Gaëtane Thiney, directrice sportive de la section féminine du Paris FC, en train de discuter en tribune, l’ancien international français a insinué qu’elle n’était « pas très attentive », avant d’ajouter, malgré la tentative de recadrage de Christophe Josse, qu’elle semblait parler « lingerie », puis « vêtements », dans un registre déplacé. Des déclarations qui ont créé un malaise immédiat à l’antenne…

La suite après cette publicité

Dans ce contexte, la chaîne a réagit publiquement : « nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. À l’image des attaques inacceptables dont l’une de nos journalistes a récemment fait l’objet sur les réseaux, aucun jugement ou commentaire sexiste n’a sa place sur nos antennes et nos médias sociaux. Le respect de toutes et tous, dans l’expression, dans la pratique et dans la passion du sport, est une valeur essentielle pour nos équipes et pour notre chaîne. C’est cet engagement que nous continuerons à porter et à partager avec nos abonnés. »