Menu Rechercher
Commenter 65
Ligue 1

BeIN Sports s’excuse publiquement après les propos jugés sexistes de Daniel Bravo

Par Allan Brevi
1 min.
Un micro de beIN Sports. @Maxppp
Paris FC 2-2 Marseille

Lors du match nul entre le PFC et l’OM (2-2), diffusé ce samedi sur beIN Sports, Daniel Bravo a suscité une vive polémique par des propos jugés sexistes tenus en direct à l’antenne. En commentant une image montrant Gaëtane Thiney, directrice sportive de la section féminine du Paris FC, en train de discuter en tribune, l’ancien international français a insinué qu’elle n’était « pas très attentive », avant d’ajouter, malgré la tentative de recadrage de Christophe Josse, qu’elle semblait parler « lingerie », puis « vêtements », dans un registre déplacé. Des déclarations qui ont créé un malaise immédiat à l’antenne…

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter.

À l'image des attaques inacceptables dont l’une de nos journalistes a récemment fait l’objet sur les réseaux, aucun jugement ou commentaire sexiste n’a sa place sur nos antennes et nos médias sociaux.

Le respect de toutes et tous, dans l’expression, dans la pratique et dans la passion du sport, est une valeur essentielle pour nos équipes et pour notre chaîne.

C’est cet engagement que nous continuerons à porter et à partager avec nos abonnés.
Voir sur X

Dans ce contexte, la chaîne a réagit publiquement : « nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. À l’image des attaques inacceptables dont l’une de nos journalistes a récemment fait l’objet sur les réseaux, aucun jugement ou commentaire sexiste n’a sa place sur nos antennes et nos médias sociaux. Le respect de toutes et tous, dans l’expression, dans la pratique et dans la passion du sport, est une valeur essentielle pour nos équipes et pour notre chaîne. C’est cet engagement que nous continuerons à porter et à partager avec nos abonnés. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (65)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier