MU : les primes pharaoniques des joueurs en cas de quadruplé

Toujours engagés pour réaliser un quadruplé cette saison (Premier League, Ligue Europa, FA Cup, League Cup), les joueurs de Manchester United pourraient bien mettre du beurre dans leurs épinards en cas de réussite. S’ils ont déjà décroché la League Cup samedi dernier face à Newcastle (2-0), leur premier trophée remporté depuis 6 ans, les Red Devils nourrissent encore d’autres ambitions.

Ce vendredi, le tabloïd Daily Mail rapporte que chaque Mancunien pourrait empocher près de 500 000£ (565 000€) en cas de quadruplé. Logiquement, le gros lot reviendrait à une victoire en Premier League, qui octroierait plus de 280 000€ à chaque joueur (Manchester United est actuellement 3ème, à 11 points du leader Arsenal). L’historique FA Cup, que le club n’a plus remportée depuis 2016, rapporterait environ 96 000€ à chaque joueur, tout comme la Ligue Europa, compétitions pour lesquelles Manchester United est respectivement qualifié pour les 1/4 et 1/8 de finale. Rendez-vous en mai prochain.

