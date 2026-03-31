Arabie saoudite : Hervé Renard démis de ses fonctions ?

Selon plusieurs chaînes sportives en Arabie saoudite, Hervé Renard pourrait bel et bien être démis de ses fonctions à la tête de la sélection saoudienne. À trois mois de la Coupe du Monde 2026, le manager tricolore est sur la sellette, en raison d’une situation fragile ces derniers mois qui a été confirmée par la lourde défaite subie face à l’Egypte en amical (4-0).

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Les médias saoudiens estiment que l’équipe ne progresse plus et qu’Hervé Renard n’a plus de solutions tactiques, alors que les résultats sont insuffisants à quelques mois du Mondial. Il y a eu des appels clairs pour changer d’entraîneur et nommer un nouveau sélectionneur (étranger ou saoudien) avant la Coupe du Monde. Parmi les profils cités, la chaîne Riyadiya TV affirme que Walid Regragui est dans la short-list pour prendre la suite.