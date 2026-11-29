Raphinha est en train de réaliser une saison tout simplement exceptionnelle avec le FC Barcelone. Auteur d’un triplé lors de sa dernière sortie contre La Corogne (5-1), l’attaquant brésilien porte désormais son total à 18 réalisations en Liga. Il fait ainsi mieux que Kylian Mbappé, qui compte 14 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres de championnat avec le Real Madrid. Un duel à distance particulièrement intéressant entre les deux grandes attractions offensives de la Liga, alors que le Brésilien semble être inarrêtable devant le but cette saison.

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Au-delà de ses statistiques, Raphinha impressionne aussi par son activité et son influence dans le jeu. Lors de son dernier match, il a terminé avec sept tirs et six occasions créées. « Jouer en tant qu’attaquant me procure le plaisir de marquer des buts. Je me débrouille très bien. Quand je ne marque pas dans un match, je suis plus contrarié que d’habitude. L’important, toujours, c’est la victoire de l’équipe. En tant que numéro 9 ? Il y a de bons attaquants, mais en ce moment, j’ai marqué beaucoup de buts», a-t-il expliqué. L’ancien joueur de Rennes assume pleinement son rôle de finisseur, même s’il préfère rappeler que le collectif passe avant tout.

Raphinha dépasse Ronaldinho

Hansi Flick apprécie particulièrement cette mentalité. L’entraîneur allemand a d’ailleurs souligné l’investissement permanent de son joueur, qui a dépassé Ronaldinho avec maintenant 97 buts pour le Barça : « je lui ai demandé pourquoi il court et presse toujours, mais c’est comme ça qu’il veut jouer. Il a faim de marquer, dans la zone dangereuse… et en plus, nous avons des joueurs qui peuvent lui faire des passes décisives». Une déclaration qui résume parfaitement les qualités du Brésilien, capitaine dans le vestiaire et leader sur le terrain.

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Raphinha refuse toutefois de s’enflammer, notamment après la défaite concédée lors du dernier Clasico. « On a perdu trois points, et c’est tout. La confiance de l’équipe ne devait pas être affectée. Il faut continuer sur la même lancée, travailler dur et avec confiance». Le prochain rendez-vous face à l’Atlético pourrait permettre au Barça de creuser l’écart en tête de la Liga. Mais le Brésilien garde les pieds sur terre, lui qui explique qu’«après la défaite dans le Clásico, j’ai dit : "on a perdu 3 points, et c’est tout". La confiance de l’équipe ne devait pas être affectée». La bataille pour le Pichichi risque d’être disputé.