Ligue 1

PSG - LOSC : le but absolument génial d’Ousmane Dembélé

Par Josué Cassé
Ousmane Dembélé avec le PSG @Maxppp
PSG 3-0 Lille

Ousmane Dembélé est de retour aux affaires. Aligné sur le front de l’attaque aux côtés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, l’international français (57 sélections, 7 buts) a, en effet, prouvé que les discussions actuelles autour de son avenir n’impactaient pas son rendement sur le terrain. Ce vendredi soir, face au LOSC, le numéro 10 parisien a régalé le Parc.

beIN SPORTS
MAIS QUEL BUT DE DEMBÉLÉ !!!
Le Ballon d'Or nous offre un LOB GÉNIAL qui permet au PSG de doubler la mise contre le LOSC !
Déjà buteur au cours du premier acte, l’ancien barcelonais s’est offert un doublé au retour des vestiaires. Et de quelle manière. Servi par Désiré Doué après un ballon gratté par Nuno Mendes, le magicien tricolore donnait le tournis à la défense lilloise avant de mystifier Özer d’un lob splendide (2-0, 64e). Remplacé par Gonçalo Ramos pour le dernier quart d’heure, Dembélé recevait finalement les clameurs d’un Parc charmé.

