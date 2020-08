OL : Bruno Guimarães évoque son avenir

Tout juste arrivé au club, Bruno Guimaraes ne s’attendait certainement pas à ne pas disputer de coupe d’Europe la saison prochaine. Si comme tout joueur de football, ce dernier a été frustré après la défaite des siens aux tirs aux buts contre le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe de la Ligue, le Brésilien a tenu à rassurer son club et ses supporters quant à son avenir dans la ville rhodanienne. Pour cela, le natif de Rio s'est exprimé dans les colonnes de l'Équipe ce matin.

« C’est normal qu’il y ait des clubs intéressés, qui contactent mes agents ou le club, mais je n’y pense pas, je pense à faire en sortie que Lyon ait des résultats à la hauteur de ses ambitions et de la passion des supporters. Il y a des grands joueurs ici entre Aouar, Memphis et d’autres, on a tout pour réussir de grandes choses ici. » Voilà un discours qui devrait donner le sourire à des Gones déjà tombés sous son charme.