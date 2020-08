Ligue des Champions : Manuel Neuer a écœuré le PSG

La suite après cette publicité

Et de six ! Le Bayern Munich s'est adjugé la 6e Ligue des Champions de son histoire. Un succès étriqué sur le Paris SG, grâce à un but de Kinsgley Coman (1-0). Mais les Bavarois doivent aussi une fière chandelle à leur portier Manuel Neuer. Le gardien de but de 34 ans n'a pas eu multitude d'arrêts à effectuer, mais il a toujours été là, au bon endroit, au bon moment.

Son arrêt sur la frappe croisée de Neymar en début de match (18e) a permis aux siens de continuer à s'installer dans la rencontre. Mieux, à quelques instants de la fin de la première période, il a réalisé un arrêt sur une occasion franche de Kylian Mbappé, certes écrasée, au point de penalty. Décisif à un moment-clé de la partie, l'Allemand l'a encore été à la 70e.

L'attaque parisienne n'a rien pu faire

Alors que le Bayern avait pris l'avantage depuis une dizaine de minutes, le capitaine munichois a étendu son mètre quatre-vingt-douze pour empêcher, du bout du pied, Marquinhos d'égaliser. Et symbole de la domination du gardien sur l'attaque parisienne, il a stoppé une tentative de Mbappé, seul face à lui, alors que l'attaquant était en position de hors-jeu. Thomas Tuchel, en conférence de presse d'après-match, s'est lui aussi incliné. «La qualité de Manuel Neuer est incroyable, il a encore fait des arrêts exceptionnels, cela n'a pas été possible de marquer ce premier but», a-t-il expliqué.

«Nous avons le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer», a lui tout simplement lâché Hans-Dieter Flick face aux journalistes. Au micro de TF1, le natif de Gelsenkirchen avait évidemment le sourire, mais ne semblait pas non plus transporté par sa prestation. «On savait qu'on allait jouer contre une très bonne équipe. On ne savait pas quoi à quoi s'attendre. On a fait quelque chose d'exceptionnel, on a gagné et j'ai très bien joué, mais ce n'est pas le meilleur match de ma carrière», a-t-il expliqué. Le Bayern s'en contentera assurément.