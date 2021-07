Castore dévoile le maillot domicile de Wolverhampton pour la saison 2021-2022

Après avoir tenu tête aux cadors de Premier League pendant plusieurs années, les Wolves ont connu un coup de mou lors du dernier exercice mais comptent bien se rattraper et accrocher une place européenne à l'issue de la campagne 2021-2022. Pour cela, Adama Traoré et ses partenaires bénéficieront d'un nouveau maillot domicile présenté par Castore.

Alors qu'adidas équipait le club depuis 2018, la direction du club de Wolverhampton a décidé de faire confiance à l'équipementier Castore en signant un contrat record au mois de mai dernier. Reconnue dans le monde du sport et notamment celui du tennis pour la qualité de ses produits, la marque basée à Liverpool doit encore faire ses preuves dans le football et ne surtout pas manquer son entrée en scène dans le championnat le plus populaire du monde. Pour son premier maillot, l'équipementier de la Mersey n'a pris aucun risque en se calquant sur les couleurs traditionnelles des Wolves.

Comme depuis de nombreuses décennies, c'est un maillot jaune-or presque orange qui sera porté à Wolverhampton. Contrairement à adidas qui avait dévoilé une tunique avec des motifs géométriques ton sur ton l'an dernier, on retrouve cette fois un maillot très sobre alors que dans la plus pure tradition des Wolves, une touche de noir se glisse évidemment sur les logos du club et de l'équipementier, le col et le sponsor maillot. Contrairement à la saison dernière, les manches ne sont pas dominées par le noir puisqu'il ne se présente que sur le bout des manches. La grande nouveauté vient finalement du rectangle noir entouré par du blanc au niveau des flancs. Enfin, un short noir et des chaussettes jaunes complètent cette nouvelle tenue qui sera donc arborée au Molineux Stadium.