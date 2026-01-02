CAN 2025, OM : Roberto De Zerbi se lâche sur la polémique Pierre-Emerick Aubameyang

La Coupe d’Afrique des Nations n’aura pas été un long fleuve tranquille pour Pierre-Emerick Aubameyang. On peut plutôt parler d’une rivière agitée, semée de rapides et de chutes d’eau. Le Gabon a été éliminé dès le premier tour après trois défaites en autant de matchs. Arrivé blessé à la cuisse, l’attaquant ne devait initialement pas participer au premier match, mais il a fini par entrer au bout d’une demi-heure, au grand dam de l’OM. Il avait pourtant été convenu de se montrer prudent, le joueur n’ayant pas eu le temps d’effectuer un travail complet de récupération et de réathlétisation.

La suite après cette publicité

L’avant-centre de 36 ans a disputé la seconde rencontre contre le Mozambique (2-3), où il a même marqué, avant de déclarer forfait pour la 3e et dernière journée. Les Panthères étaient déjà au bord de l’élimination, mais cette histoire n’a pas du tout plu à Thierry Mouyouma, le sélectionneur gabonais. « Je m’insurge de l’attitude de Marseille. Ils payent le joueur, dans les périodes où ils l’utilisent, ils font ce qu’ils veulent, réagissait-il furieux contre l’attitude du club phocéen. La CAN est la troisième compétition au monde. Ce mépris envers la CAN doit s’arrêter. »

La suite après cette publicité

De Zerbi : « si eux ne le veulent pas, moi, je suis bien content de le garder »

L’histoire aurait pu s’arrêter là, sauf que l’élimination précoce de cette CAN, sur fond de tensions entre l’équipe nationale et la fédération, a accentué la polémique. Aubameyang mais aussi aussi Ecuele-Manga et le staff technique ont été écartés de la sélection. Ce n’est pas le problème de l’OM cette fois même si cela concerne directement son attaquant phare. Ce dernier sera vraisemblablement là pour la réception de Nantes dimanche (15h) à l’occasion de la reprise de la Ligue 1. « Il était en forme, mais ça s’est malheureusement mal passé pour le Gabon. J’ai vu des critiques envers lui. Si eux ne le veulent pas, moi, je suis bien content de le garder », tacle De Zerbi.

L’Italien a sorti l’OM du silence dans cette histoire et estime que c’est le Gabon le problème. Le club a même mis un kiné à disposition pour aider PEA à récupérer. « Les critiques viennent du Gabon. Nous, on n’a jamais critiqué. En dehors du joueur exceptionnel, on ne peut pas critiquer la personne qu’il est. Contre Monaco, il a joué tout le match avec un problème à la jambe. On a envoyé un kiné pour qu’il se soigne là-bas. J’ai vu des polémiques avec le sélectionneur du Gabon, mais ça ne me regarde pas. Il pourra jouer dimanche. » Voilà qui a le mérite d’être clair et de renvoyer la balle à la sélection gabonaise.