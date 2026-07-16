EdF : Jérôme Rothen tacle le bilan de Didier Deschamps

Après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne, Jérôme Rothen est revenu sur le long parcours de Didier Deschamps au poste de sélectionneur. Et le consultant a tenu un discours sans pitié au sujet de l’ancien coach de l’OM.

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«Pour moi, il est resté trop longtemps pour que le bilan soit exceptionnel. Dix ans c’est long déjà. Sur ses six premières années, son travail a été monstrueux. S’il s’était arrêté en 2018 ou en 2021, le bilan aurait été exceptionnel. Sur ses huit premières années, il n’y a rien à dire. Pour moi, 2024 et 2026 sont les années de trop. Il a perdu le 'mojo’ de son état d’esprit de compétiteur hors-pair», a notamment assuré l’ancien joueur du PSG.