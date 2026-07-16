EdF : Jérôme Rothen tacle le bilan de Didier Deschamps
Après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne, Jérôme Rothen est revenu sur le long parcours de Didier Deschamps au poste de sélectionneur. Et le consultant a tenu un discours sans pitié au sujet de l’ancien coach de l’OM.
«Pour moi, il est resté trop longtemps pour que le bilan soit exceptionnel. Dix ans c’est long déjà. Sur ses six premières années, son travail a été monstrueux. S’il s’était arrêté en 2018 ou en 2021, le bilan aurait été exceptionnel. Sur ses huit premières années, il n’y a rien à dire. Pour moi, 2024 et 2026 sont les années de trop. Il a perdu le 'mojo’ de son état d’esprit de compétiteur hors-pair», a notamment assuré l’ancien joueur du PSG.
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