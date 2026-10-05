Portugal : le président de la Fédération prend position pour CR7

Alors que le Portugal vient de boucler une trêve internationale parfaite avec quatre victoires en quatre matches et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, l’affaire Cristiano Ronaldo a largement animé les coulisses. Après son départ du rassemblement à la suite de son absence lors du deuxième match, le sélectionneur Jorge Jesus avait récemment ouvert la porte à un retour de sa star. Resté discret jusqu’ici malgré les nombreuses interrogations, le président de la Fédération portugaise Pedro Proença a finalement pris la parole pour défendre la place de CR7 au sein de la Seleção, tout en assurant que ce dossier devait être réglé en interne.

La suite après cette publicité

Le dirigeant portugais a notamment insisté sur le statut particulier de Ronaldo et sur son importance pour la sélection : « Je ne vais pas apporter de précisions, ce sont des conversations tout à fait normales entre entraîneurs et joueurs. C’est un domaine technique, un président de fédération ne s’immisce pas dans ces affaires. Nous parlons du meilleur joueur de tous les temps, un joueur qui a consacré plus de vingt ans au football portugais. Cristiano Ronaldo représente aujourd’hui le plus grand symbole de l’identité portugaise, nous devons lui rendre hommage. Il est en équipe nationale grâce à ses propres mérites sportifs, et cela ne doit faire aucun doute. Il fera toujours partie de ce groupe tant qu’il en aura les capacités techniques. Cristiano le sait, il sait que c’est le sentiment général. Concernant ce point précis, permettez-moi de dire que nous sommes confrontés à un malentendu qui doit être réglé en interne. » Des mots forts rapportés par RMC Sport, alors que Proença assure vouloir retrouver un climat apaisé autour du capitaine portugais dès le prochain rassemblement.