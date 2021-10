OM : Cengiz Ünder incertain avant d’affronter le PSG

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche. Si les Parisiens pourront compter sur Neymar, les Marseillais de leur côté pourraient devoir se passer de Cengiz Ünder. Le Turc, touché face à la Lazio Rome en Ligue Europa, est incertain pour cette rencontre.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Jorge Sampaoli a déclaré que « parmi les joueurs qui ont joué hier, le seul qui a une douleur, c’est Ünder. On verra s'il peut récupérer pour dimanche ou non. On espère que oui. »

