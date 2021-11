Le Barça a fait une offre à Karim Adeyemi

Karim Adeyemi (19 ans) fait assurément partie des jeunes promesses de la planète football faisant l'objet de nombreuses convoitises un peu partout en Europe. Le PSG en France, le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne ou encore le Bayern Munich, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund en Allemagne : ils ont tous été liés, de près ou de loin, au nom du jeune attaquant du RB Salzbourg ces dernières semaines.

Et alors que les Blaugranas auraient déjà échangé avec le clan du principal intéressé, Sky Germany va plus loin et assure que le Barça a soumis une proposition écrite à Karim Adeyemi. Le média allemand précise toutefois que le montant de cette offre serait inférieur à celle du BvB, qui tient toujours la corde dans ce dossier. Sky explique qu'il semble peu probable de voir l'international allemand (3 capes, 1 but) aux 15 buts et 2 passes décisives en 25 apparitions cette saison, sous contrat jusqu'en 2024 avec Salzbourg, rallier la Catalogne.