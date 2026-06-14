CdM 2026 : Zinedine Zidane a tranché entre l’Algérie et la France

Actuellement aux États-Unis, Zinédine Zidane s’est accordé un road trip américain pour soutenir son fils Luca, le gardien de l’Algérie, qui s’apprête à défier l’Argentine pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde. Le probable futur sélectionneur des Bleus a d’ailleurs privilégié le choc des Fennecs à Kansas City au premier match de l’équipe de France face au Sénégal, programmé seulement quelques heures plus tôt dans le New Jersey, comme l’explique L’Equipe.

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Aperçu lors de Brésil-Maroc (1-1) la nuit dernière, Zizou a choisi de faire le déplacement dans le Midwest aux côtés de ses trois autres fils (Enzo, Théo et Elyaz) pour ce grand baptême du feu face aux champions du monde. À 28 ans, son fils Luca, le portier de Grenade, s’avance pleinement rétabli d’une fracture de la mâchoire et fort de cinq clean-sheets en sept sélections, confortant le choix de Vladimir Petković de le titulariser.